В Симферополе задержали мужчину, который отправлял дикпики семикласснице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать 12-летней девочки в Симферополе обратилась в полицию после того, как увидела в мессенджере Telegram своей 12-летней дочери переписку с 26-летним мужчиной. Telegram-канал Mash пишет, что последний писал семикласснице сообщения интимного характера, хотя та предупреждала о своем возрасте. Также он отравлял ей фото своего члена.

Мужчину задержали, и он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Известно, что мужчина живет в том же регионе в Трудовском сельском поселении.

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