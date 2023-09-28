Мужчина пытался затащить школьника за гаражи во Владивостоке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина во Владивостоке схватил за руку ученика четвертого класса и попытался затащить его за гаражные боксы, пишет «КП — Владивосток». Мальчик сумел отбиться и убежать. Злоумышленника ищет полиция, разосланы ориентировки.

Нападение на несовершеннолетнего произошло вечером 27 сентября. На вид мужчине с седой бородой 50-60 лет, был одет в голубые джинсы и черное худи.

Ранее в одном из парков Владивостока 39-летний мужчина схватил за руку девочку, которая шла в школу, потащил ее в заросли и успел раздеть. Ребенок начал звать на помощь, на крики прибежали взрослые, которые палками отогнали предполагаемого педофила, скрутили его и передали прибывшему на место наряду полиции. После произошедшего девятилетняя школьница находилась в стрессовом состоянии.

Для осужденных за педофилию могут ввести пожизненное ограничение свободы. Уже отсидевших свой срок за такие преступления могут обязать носить электронные браслеты с системой отслеживания их местоположения. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с предложением рассмотреть эти инициативы.