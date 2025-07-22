В Северной Осетии введены временные ограничения из-за угрозы провокаций

В Северной Осетии ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой безопасности, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на местный оперштаб. Причиной стало получение оперативной информации о подготовке украинскими спецслужбами провокаций против военнослужащих и их семей.
Оперативным штабом РСО – Алания приняты решения: приостановить на территории РОО-Алания проведение массовых публичных мероприятий; запретить фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.
Кроме того, власти предупредили об усилении досмотра транзитного транспорта и грузов, а также личного осмотра граждан, находящихся в автомобилях. Жителей Владикавказа также призвали воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей из-за угрозы атак БПЛА.
Ранее стало известно, что двух подростков из Северной Осетии заподозрили в подготовке теракта против силовиков. У 15-летних задержанных изъяты компоненты самодельной бомбы. По предварительной информации, школьники являются сторонниками террористической организации, запрещенной в России.