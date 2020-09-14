В Севастополе отреагировали на позицию ЕС по прошедшим выборам

https://static.news.ru/photo/4012abae-f67a-11ea-9d48-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Лобач Фото: sevastopol.er.ru

Позиция Евросоюза по прошедшим в Севастополе выборам, которая заключается в отрицании их результатов, является субъективной. Так на заявления ЕС относительно голосования отреагировала вице-спикер Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач.

Ранее стало известно, что на выборах в Севастополе победил набравший 85,72% голосов врио губернатора Михаил Развозжаев. Однако в ЕС заявили, что не признают результаты голосования, так как не признают присоединение Крыма и Севастополя к РФ, считая случившееся в 2014 году аннексией.

По словам Лобач, позиция Европы субъективна. Она подчеркнула, что Севастополь — часть России. И жители города сделали свой выбор в соответствии с законом страны.

Поэтому заявление Европейского союза нам абсолютно безразлично, — цитирует вице-спикера заксобрания портал argumenti.ru.

Как передавал NEWS.ru, протест и призыв к усилению санкций в отношении РФ из-за проводимых в Севастополе выборов главы города, а также довыборов в региональные парламенты Крыма и Севастополя шаблонны и больше похожи на заезженную пластинку, считает член Совфеда РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева.

МИД Украины ранее выразил протест в связи с проведением единого дня голосования в Крыму.