В Саранске арестовали двух мужчин, которые собирались на СВО против России ФСБ задержала двух жителей Саранска, которые намеревались принять сторону ВСУ

Федеральная служба безопасности арестовала двоих 19-летних жителей Саранска, которые планировали отправиться на СВО, чтобы выступить против России, сообщило УФСБ Мордовии. Кроме того, задержанные снимали на фото и видео стратегические объекты в регионе, передает РИА Новости.

По заданию так называемого «куратора» они осуществили фото и видеосъемку стратегических объектов Саранска, потенциальных террористических устремлений, — сказали в ФСБ.

По информации службы безопасности, задержанные вышли на связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, чтобы влиться в его ряды. Парни рассчитывали отправиться на Украину через третью страну и выступить в зоне СВО против России, уточнили в ФСБ.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Запорожской области выдворили из России гражданку Украины, которая собирала данные о войсках РФ. Уточняется, что жительница Мелитополя действовала в интересах ВСУ по идеологическим мотивам. Спецслужбы пришли к заключению, что действия женщины нанесли ущерб безопасности страны. В связи с этим ей запретили въезд на территорию России на 20 лет.

Также в Кемеровской области пресекли попытку диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали. Сотрудники спецслужбы задержали 28-летнего местного жителя, который планировал поджечь свыше 10 релейных шкафов.