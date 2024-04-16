Украинку выдворили из России за сбор данных о ВС РФ ФСБ выдворила из России украинку, которая собирала данные о ВС РФ

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Сотрудники управления ФСБ по Запорожской области выдворили из России гражданку Украины, которая собирала данные о войсках РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что жительница Мелитополя действовала в пользу ВСУ по идеологическим мотивам.

Установлена жительница Мелитополя, которая по идеологическим мотивам в поддержку Украины осуществила попытку сбора и передачи информации о дислокации военной техники и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории Запорожской области, — говорится в сообщении.

Спецслужбы пришли к заключению, что действия женщины нанесли ущерб безопасности страны. В связи с этим на нее наложили запрет въезжать на территорию России на 20 лет.

Ранее ФСБ распространила кадры задержания россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Задержанный рассказал на камеру, что был завербован украинскими спецслужбами.

Кроме того, сотрудники российской спецслужбы задержали руководителя одного из объектов энергетической инфраструктуры в ДНР. Его подозревают в даче взятки должностному лицу в размере 200 тысяч рублей.