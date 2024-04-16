В ДНР руководителя промышленного объекта заподозрили в даче взятки ФСБ задержала главу промышленного объекта в ДНР по подозрению в даче взятки

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Сотрудники ФСБ задержали руководителя одного из объектов энергетической инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Его подозревают в даче взятки должностному лицу в размере 200 тысяч рублей. Оперативные материалы переданы в Следственному комитету для принятия процессуального решения.

В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по ДНР и Росгвардии задержан руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР, подозреваемый в даче взятки в крупном размере должностному лицу, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый в обмен на денежное вознаграждение попросил сотрудника правоохранительных органов оказать ему содействие в прекращении процессуальной проверки в его отношении. Соответствующие мероприятия инициировали из-за хищения лома черного метала с региональных объектов энергопромышленности.

В Московском гарнизонном военном суд ранее сообщили, что главная военная прокуратура требует ужесточить приговор бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковнику Николаю Копытову. Ранее он получил четыре года колонии общего режима за взятки в 2018 году в размере 10 млн рублей и кофемашины.