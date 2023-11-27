В Самаре поймали пособницу украинских спецслужб ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности задержала жительницу Самары, которая склоняла российских военных перейти на сторону Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По его данным, для этой цели женщина использовала интернет-ресурсы.

В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. Задержанная склоняла российских военнослужащих — участников специальной военной операции — к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, — уточнили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что в отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. СК России проводит следственные мероприятия.

Ранее ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене. По данным службы, мужчину завербовали представители украинских спецслужб. Он за деньги переправлял на Украину комплектующие к российской военной авиатехнике. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Также стало известно, что бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова обвиняют в государственной измене. Спортсмена подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело и объявили в розыск.