ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене В Феодосии местного жителя задержали за поставки ВСУ деталей для самолетов

Фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Отмечается, что мужчину завербовали представители украинских спецслужб. Он за деньги переправлял на Украину комплектующие к российской военной авиатехнике. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В городе Феодосии по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) задержан гражданин РФ. Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства, — указано в сообщении.

Сотрудники ФСБ России по Брянской области до этого задержали гражданина РФ, который планировал выехать на Украину. Мужчина планировал вступить в одну из запрещенных террористических организаций и участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Ранее в Запорожской области задержали 19-летнюю девушку, соблазненную сотрудником СБУ, которому она отравляла информацию о расположении техники ВС РФ. Майор украинской спецслужбы играл на чувствах девушки, закрутив с ней роман по интернету. Он постоянно спрашивал о новых данных, в ответ обещая жениться на ней и забрать в Киев. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о госизмене.