Экс-тренер сборной Дагестана по кикбоксингу попал в розыск за службу в ВСУ Тренера по кикбоксингу из Дагестана Ахмедова подозревают в госизмене

Фото: Федерация профессионального кикбоксинга Украины «К-1»

Ахмед Ахмедов

Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова обвиняют в госизмене, сообщили ТАСС в силовых структурах региона. Спортсмена подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Против него возбуждено уголовное дело, он также объявлен в розыск — карточка есть в базе МВД.

В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена) за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО, — сказал собеседник агентства.

Ахмедов, по его словам, воспитал в РФ 16 чемпионов мира, последние шесть лет он живет на Украине. О вступлении в добровольческий батальон ВСУ тренер сам рассказывал в ноябре 2022 года изданию «Кавказ.Реалии» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Такой поступок он объяснил несогласием с российской политикой.

Ранее в Ростовской области задержали бывшую сотрудницу одного из госучреждений по подозрению в финансировании украинской армии. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В ФСБ пояснили, что перечисленные женщиной средства шли на покупку обмундирования и амуниции, а также на снабжение подразделений ВСУ, которые с 2016 года проводили карательные операции.

Также по подозрению в госизмене задержан житель Тюменской области. По данным ФСБ, он передавал украинской стороне сведения о расположенных на территории региона военных объектах. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он помещен в СИЗО.