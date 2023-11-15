В Тюменской области мужчину арестовали по делу о госизмене ФСБ сообщила об аресте агента украинской разведки в Тюменской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности задержали жителя Тюменской области по подозрению в госизмене в пользу Украины, сообщили ТАСС в главке ведомства. Отмечается, что он передавал сведения о военных объектах в регионе. Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело.

В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены <...> в отношении жителя Тюменской области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Эта группировка осуществляла кибератаки на российские информационные ресурсы.

Также сообщалось о задержании жителя Севастополя по подозрению в госизмене. Согласно информации ФСБ, он в марте текущего года выполнял работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма, а затем передал Киеву информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам. После задержания подозреваемый был отправлен под арест.