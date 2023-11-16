Ростовскую экс-госслужащую заподозрили в финансировании ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области задержали бывшую сотрудницу одного из госучреждений по подозрению в финансировании украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Установлено, что бывшая сотрудница государственного учреждения с мая 2018 года осуществила более 60 переводов на общую сумму свыше 330 тысяч рублей на украинские банковские счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины. В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ пояснили, что перечисленные женщиной средства, шли на покупку обмундирования и амуниции, а также на снабжение конкретных подразделений ВСУ, которые с 2016 года проводили карательные операции в рамках так называемой антитеррористической операции, обстрелах гражданских объектов в ДНР и ЛНР, а с февраля 2022 года воюют против ВС России. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемая намеренно отправляла деньги, осознавая, на какие цели они будут использоваться.

Ранее сообщалось, что по подозрению в госизмене задержан житель Тюменской области. По данным ФСБ, он передавал украинской стороне сведения сведений о расположенных на территории региона военных объектах. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он помещен в СИЗО.