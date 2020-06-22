В Самаре для испытателя Ту-95 провели персональный концерт

https://static.news.ru/photo/92f8bade-b480-11ea-b5d5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Толстов Фото: Пресс-служба ЦВО

Персональный концерт прошёл в Самаре перед домом участника Великой Отечественной войны, испытателя-радиста боевых самолётов Дмитрия Толстова.

Военный ансамбль песни и танца Второй Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа «Волжские казаки» устроил персональный мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Толстова, который воевал бортстрелком на скоростном бомбардировщике СБ, — сообщает пресс-служба ЦВО.

Ветеран наблюдал за концертом из окон своей квартиры, требования эпидемиологической обстановки были соблюдены.

Толстов родился в 1926 году в Оренбургской области. Во время Великой Отечественной войны он противостоял японцам на Дальнем Востоке, отражая налёты вражеской авиации на военные объекты. В 1951 году ветеран устроился на Куйбышевский авиационный завод в качестве испытателя-радиста. Он испытывал боевые самолёты Ту-4, Ил-28 и Ту-95. Во время работы Толстов взаимодействовал с Дмитрием Мартьяновым, который обучал лётному мастерству Юрия Гагарина.

Ветеран имеет звание «Почётный радист», которым его наградили одним из первых в СССР, а также медали «За победу над Японией» и «За доблестный труд».

NEWS.ru писал, что во время парада в Москве ветераны смогут сидеть без масок.