Силовики пришли с обысками в ростовский райсуд Силовики нагрянули с обысками к председателю райсуда Ростова-на-Дону Куделину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики пришли с обысками в дома и на рабочие места к председателю Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Куделину А. и к его коллеге Худавердяну В., передает ТАСС. Они проходят подозреваемыми в соучастии по коррупционному делу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

Утром 20 ноября по местам жительства и работы Куделина и Худавердяна проведены обыски. Указанных лиц подозревают в коррупции при отправлении правосудия, в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Золотаревой, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Don Mash сообщал о попытке самоубийства Елены Золотаревой, которая впоследствии оказалась в больнице. По данным СМИ, Золотарева покинула должность в начале апреля, перед этим у нее дома прошли обыски из-за подозрений во взятках, незадолго до попытки свести счеты с жизнью она просила закрыть уголовное дело.

В ноябре Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра внутренних дел по Дагестану, начальника следственного управления Руфата Исмаилова. В отношении фигуранта Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере. Чиновник будет находиться под стражей до 2 января 2024 года.