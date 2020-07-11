В Ростовской области с 13 июля возобновят работу кинотеатры и сауны

https://static.news.ru/photo/24d99b20-c3b9-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о возобновлении работы кинотеатров, спа-центров, бань и саун с 13 июля.

Только что я подписал соответствующий документ. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут. С понедельника также могут вновь начать работу спа-центры, бани и сауны, — цитирует его РИА Новости.

Также Голубев призвал жителей региона соблюдать все санитарные правила и быть осторожными. Ранее в Ростовской области был снят ряд других ограничений. Так, с 29 июня власти отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из других регионов. В начале июля работу возобновили детские сады, гостиницы и бассейны. Однако они работают с определёнными ограничениями.

На сегодняшний день коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,01 балла.

11 июля 2020 года в России поднялся общий коэффициент распространения COVID-19. За прошедшие сутки в стране было выявлено 6611 новых случаев заражения. Россия занимает четвёртое место по числу заражений коронавирусом.

Как информировал NEWS.ru, на территории Москвы за последние сутки из больниц по выздоровлении были выписаны ещё 1002 пациента.