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23 июля 2025 в 14:00

В российском регионе задержали подростка, помогавшего мошенникам

В Выборге задержали подростка за соучастие в мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Выборге задержали 16-летнего петербуржца, которого подозревают в пособничестве мошенникам. По данным «МК в Ленобласти», он помог похитить 1,39 млн рублей у 83-летней жительницы Приморска, передав деньги под видом курьера.

Как говорится в сообщении, неизвестный в ходе телефонного разговора с 83-летней жительницей города Приморск, представившись сотрудником компетентных органов, под предлогом обеспечения защиты денежных средств, убедил передать курьеру возле дома 1 390 000 рублей. Подростка, выполнявшего роль курьера, доставили в отдел для допроса.

Ранее мошенники обманули 12-летнего мальчика из Екатеринбурга, заставив его похитить 380 тысяч рублей из родительского сейфа. Сперва злоумышленники связались с несовершеннолетним, представившись «девочкой», а после на связь с ним вышли якобы сотрудники ФСБ и ФНС.

До этого в Липецке задержали молодого человека, подозреваемого в помощи телефонным мошенникам, обобравшим семью участника СВО более чем на 3 млн рублей. Жертвой обмана стала 18-летняя школьница.

мошенники
Россия
Выборг
Ленинградская область
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