АЗС вспыхнула в российском регионе после атаки украинского дрона Врио губернатора Курской области сообщил о пожаре на АЗС после атаки дрона ВСУ

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Автозаправочная станция загорелась после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. Он уточнил, что ЧП произошло в Суджанском районе. На месте дежурят сотрудники пожарной службы.

В городе Суджа Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась заправочная станция. На месте работает дежурный караул пожарной части, он также был атакован украинским дроном. Обошлось без пострадавших, — сообщил Смирнов.

Врио губернатора также сообщил, что до этого была атакована еще одна заправочная станция. По его словам, на объект было сброшено взрывное устройство с украинского коптера.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по подстанции Маслодельного комбината в Судже Курской области, там вспыхнул пожар. На кадрах с места происшествия видно, что над предприятием поднимается большой столб черного дыма. Минобороны России эту информацию не комментировало.