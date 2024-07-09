Mash: ВСУ атаковали подстанцию Маслодельного комбината в Судже

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по подстанции Маслодельного комбината в Судже Курской области, там вспыхнул пожар. На кадрах с места происшествия видно, что над предприятием поднимается большой столб черного дыма. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как отмечает Mash, число пострадавших в результате украинской атаки уточняется. Там также сообщили, что этим утром ВСУ ударили по двум автозаправочным станциям на территории города. По данным канала, на первой АЗС загорелись бензиновые колонки, на второй обошлось без серьезных последствий.

Крыша больницы в Суджанском районе Курской области загорелась после атак украинских дронов, сообщил вечером 8 июля временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, пострадавших нет. На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинская армия обстреливала населенные пункты Олешня, Коренево, Елизаветовка, Теткино и Краснооктябрьский. Информации о пострадавших не поступало. Повреждения получил жилой дом в Коренево. Минобороны РФ не комментировало сообщения об ударах по региону.