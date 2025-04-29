В российском регионе прошел сильнейший в XXI веке снегопад Самый сильный в XXI веке снегопад прошел в Перми 28 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Пермском крае в минувшие сутки прошел самый сильный снегопад в XXI веке, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр геоинформационных систем (ГИС-центр) Перми. Высота снежного покрова составляет 33 сантиметра.

С начала снегопада в Перми выпало 32 мм осадков, что составляет 88% месячной нормы. Это больше, чем во время похожего снегопада в конце апреля 2010 года. Этот снегопад стал самым сильным в столице Прикамья в XXI веке.

Высота снежного покрова оказалась даже выше ожидаемой и на ряде станций превысила 30 см, — сообщили в ГИС-центре.

Высота снежного покрова в Перми за 24 часа достигла 33 см, в Кунгуре — 30 см, в Лысьве — 37 см, в Ножовке и Осе — по 29 см, в Губахе — 28 см. Синоптики пока не определили, стал ли снегопад самым сильным за все время метеонаблюдений в Перми.

Сильный снегопад начался в Пермском крае 28 апреля в 06:30 (04:30 по московскому времени) и продолжался около 24 часов. Это привело к пробкам и ДТП на дорогах, а цены на такси выросли в два раза. Утром в понедельник, 28 апреля, в регионе ввели штормовое предупреждение. Из-за сложной погодной обстановки водители на летней резине съезжали в кюветы.

До этого режим чрезвычайной ситуации был введен на территории двух районов Дагестана. Решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий — проливных дождей и снегопадов.