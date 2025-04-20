Режим ЧС объявили в Дагестане МЧС: в двух районах Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории двух районов Дагестана, передала пресс-служба главного управления МЧС России по республике. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий.

В связи с прохождением неблагоприятных погодных условий на территории Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов для пожарно-спасательного гарнизонов введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — сказали в МЧС.

Уточняется, что в республике сейчас устраняют последствия проливных дождей и снегопадов. Для работы задействованы более двух тысяч человек и 566 единиц техники.

Ранее сильный ураган в Хакасии оборвал провода, а также оторвал крыши и разбил балконы жилых зданий. На видео, опубликованных в Сети, ветер сметает все на своем пути, по улицам летает мусор. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова заявила о введении режима ЧС из-за сложных погодных условий.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильном ветре в Москве 14 марта, с порывами до 17–22 м/с. По словам синоптика, пик штормовой активности пришелся на вторую половину дня, когда через столичный регион проходил холодный атмосферный фронт.