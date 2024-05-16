В российском регионе прорвало дамбу Ural Mash: дамбу прорвало в селе Большой Карагай Тюменской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дамбу прорвало в селе Большой Карагай Вагайского района Тюменской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Местных жителей эвакуируют в связи с угрозой подтопления.

По данным канала, река Иртыш пятый день прибавляет по 20 см в сутки. Сейчас уровень воды в ней поднялся выше 12 м. Есть риск затопления других населенных пунктов.

Ранее главы МЧС России и Минстроя Александр Куренков и Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область. Они заслушали доклад о ходе работ по укреплению дамб. В частности, обсуждался комплекс мероприятий в районе города Ишима, а также близ федеральной трассы Тюмень — Омск у села Абатское. Куренкову доложили о ликвидации последствий паводка, а также о мерах поддержки населения.

Кроме того, Куренков обратил внимание на мониторинг состояния защитных дамб и временных земляных насыпей. В Тюменской области уровень воды в Ишиме продолжает снижаться. В то же время на освободившихся от воды территориях проводятся восстановительные работы.

Также сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали предложение о введении наказания за мародерство во время чрезвычайных ситуаций, в том числе паводков. Условия ЧС или стихийного бедствия являются отягчающим обстоятельством, считают парламентарии.