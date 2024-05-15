В Госдуме предложили жестко наказывать за мародерство во время паводков ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за мародерство в условиях ЧС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали предложение о введении наказания за мародерство во время чрезвычайных ситуаций, в том числе паводков. Текст законопроекта есть в распоряжении NEWS.ru. Инициатива предлагает поправки в статью 356 Уголовного кодекса РФ.

Предлагается распространить положения статьи не только на период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, но и при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что условия ЧС или стихийного бедствия являются отягчающим обстоятельством, однако самостоятельной ответственности за мародерство в подобной обстановке не предусмотрено. В случае принятия документа соответствующее деяние будет наказываться лишением свободы на срок до шести лет.

Слуцкий подчеркнул, что наказание за мародерство должно быть максимально жестким. В качестве примера он привел ситуацию в Оренбуржье, когда местные жители под угрозой стихии боялись оставлять свои дома из-за риска быть обворованными.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что 28 регионов России переживают в этом году масштабные паводки, больше всего пострадали Оренбургская, Курганская и Тюменская области. По его словам, почти четыре тысячи домов нужно построить заново в результате стихийных бедствий в трех российских регионах.