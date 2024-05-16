Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область Главы МЧС и Минстроя проконтролируют работы при паводке в Тюменской области

Фото: t.me/mchs_official*

Александр Куренков и Ирек Файзуллин

Главы МЧС России и Минстроя Александр Куренков и Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям. Они проконтролируют работы по сдерживанию паводка в регионе.

Александр Куренков и Ирек Файзуллин в Тобольске провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе, — говорится в сообщении.

Руководители министерств заслушали доклад о ходе работ по укреплению дамб. В частности, обсуждался комплекс мероприятий в районе города Ишим, а также близ федеральной трассы Тюмень — Омск у села Абатское. Куренкову доложили о ликвидации последствий паводка, а также о мерах поддержки населения. Глава МЧС в свою очередь отметил вклад сотрудников ведомств в работу.

Кроме того, Куренков обратил внимание на мониторинг состояния защитных дамб и временных земляных насыпей. В Тюменской области уровень воды в Ишиме продолжает снижаться. В то же время на освободившихся от воды территориях проводятся восстановительные работы.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали предложение о введении наказания за мародерство во время чрезвычайных ситуаций, в том числе паводков. Условия ЧС или стихийного бедствия являются отягчающим обстоятельством, считают парламентарии.