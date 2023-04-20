Еще в одном российском регионе начали рассылать электронные повестки ASTRA: в Волгограде начали рассылать электронные повестки

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Telegram-канал ASTRA сообщил, что жителям Волгограда стали приходить электронные повестки на «Госуслугах» и по СМС. По данным канала, один из подписчиков, получивших повестку, посетил военкомат. После того как там «сверили данные», его отпустили.

В ASTRA также отметили, что мужчина уже проходил срочную службу и весеннему призыву не подлежит. На предприятии, где он работает, пояснили, что это «формальная процедура» для сверки документов. Предприятие дает работникам бронь от военной службы.

20 апреля Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» сообщил, что в Петербурге в качестве эксперимента стали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва. Повестки отображаются в личном кабинете на портале и в приложении «Госуслуги».

19 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли повестки до призывников.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательстве, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Также Госдума приняла закон, разрешающий срочникам сразу же заключать контракт на службу в армии. В соответствующем документе из закона «О воинской обязанности и военной службе» убрали пункт о необходимости отслужить перед этим три месяца.