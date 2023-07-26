В российском регионе грузовик раздавил ребенка В Забайкалье грузовик раздавил шестилетнего мальчика

Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

В Забайкалье грузовой автомобиль раздавил шестилетнего мальчика, сообщается на сайте регионального управления СКР. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла накануне днем в поселке Карымское. Двое детей, игравших без присмотра взрослых, забрались в кабину микрогрузовика, припаркованного неподалеку от частного дома. Один из них снял автомобиль со стояночного тормоза, и тот покатился.

Мальчик испугался, выпрыгнул из машины и попытался забежать в дом. В этот момент мальчика зажало между стеной дома и автомобилем. От полученных травм мальчик скончался на месте, — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей мальчиков и назначили судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что на Сахалине Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado насмерть задавил трехлетнюю девочку. В момент ДТП она переходила проезжую часть в сопровождении двух взрослых. За рулем иномарки находилась 49-летняя женщина.

В апреле похожий случай произошел в подмосковном Павловском Посаде. Там внедорожник сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.