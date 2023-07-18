Иномарка задавила переходившую дорогу трехлетнюю девочку на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado насмерть задавил трехлетнюю девочку на Сахалине. В момент трагедии ребенок переходил дорогу в сопровождении двух взрослых — 40-летней женщины и 18-летней девушки. Они пострадали, передает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

По данным правоохранителей, за рулем иномарки находилась 49-летняя женщина. В момент наезда она поворачивала налево на перекрестке Мира и улицы Сахалинской. С ней общаются полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в городе Темрюк Краснодарского края мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку. Как стало известно, 36-летний пилот совершил наезд на пешеходов, среди которых было двое детей. Пострадавших увезли в больницу, а ребенок скончался в больнице.

Позже стало известно, что сбивший девочку мотоциклист оказался пьян и ехал без документов. Кроме того, в больнице скончался еще один пострадавший — отец погибшей девочки. Сам виновник аварии отделался закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ссадинами. У еще одной пострадавшей женщины диагностировали перелома поясничных костей и голени.