Смерть девочки от наезда внедорожника в Павловском посаде попала на видео Внедорожник насмерть сбил девочку на зебре в Павловском посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель внедорожника насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в подмосковном городе Павловский посад, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Московской области. Ребенок погиб на месте. Отмечается, что срок действия водительского удостоверения водителя истек еще в 2016 году. Возбуждено дело по статье 264 УК РФ.

Трагедия произошла 6 апреля в районе 19:15 на улице Большая Покровская. Мужчина задержан.

Поскольку указанное преступление относится к категории тяжких по решению Павлово-Посадского городского прокурора уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по г. Павловский Посад ГСУ СК РФ по Московской области, — говорится в сообщении.

Ранее житель Удмуртии, управлявший автомобилем без водительских прав, насмерть сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места аварии. Когда женщина везла мальчика на санках, на дорогу выехал мужчина на Lada Priora и сбил ребенка.

Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи ничем не смогли ему помочь. По данным ГИБДД, с 2016 года 28-летний виновник аварии 15 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.