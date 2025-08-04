В России выпустили йогурт на пролежавшей 80 лет в необычном месте закваске

В России выпустили йогурт на пролежавшей 80 лет в необычном месте закваске В Карелии выпустили партию йогурта на 80-летней закваске со дна Ладожского озера

В Карелии на ферме Валаамского монастыря выпустили партию йогурта, сделанного на закваске с использованием лактобактерий, полученных из молока, которое 80 лет лежало на дне Ладожского озера, сообщает «Российская газета». Бутылка находилась на борту затонувшего в 1940 году парохода Walamon luostari.

Как пишет издание, дайверам удалось поднять со дна озера несколько емкостей с молоком, которое удивительным образом сохранило свои свойства за 80 лет. Идеальными природными консервантами выступили условия на глубине: полная темнота, отсутствие кислорода и высокая жирность продукта (5%).

Отмечается, что одна из бутылок стала объектом научного исследования. Лабораторные анализы выявили в молоке особые бактерии, обладающие уникальными свойствами. Эти микроорганизмы, по мнению ученых, имеют значительный потенциал для применения как в пищевой промышленности, так и в ветеринарии.

Ранее в Средиземном море у побережья Франции на глубине 2567 метров был обнаружен затонувший корабль XVI века. Находка была сделана в районе коммуны Раматюэль (регион Прованс — Альпы — Лазурный берег) во время учений ВМС Франции в марте этого года.