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04 августа 2025 в 15:12

В России выпустили йогурт на пролежавшей 80 лет в необычном месте закваске

В Карелии выпустили партию йогурта на 80-летней закваске со дна Ладожского озера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Карелии на ферме Валаамского монастыря выпустили партию йогурта, сделанного на закваске с использованием лактобактерий, полученных из молока, которое 80 лет лежало на дне Ладожского озера, сообщает «Российская газета». Бутылка находилась на борту затонувшего в 1940 году парохода Walamon luostari.

Как пишет издание, дайверам удалось поднять со дна озера несколько емкостей с молоком, которое удивительным образом сохранило свои свойства за 80 лет. Идеальными природными консервантами выступили условия на глубине: полная темнота, отсутствие кислорода и высокая жирность продукта (5%).

Отмечается, что одна из бутылок стала объектом научного исследования. Лабораторные анализы выявили в молоке особые бактерии, обладающие уникальными свойствами. Эти микроорганизмы, по мнению ученых, имеют значительный потенциал для применения как в пищевой промышленности, так и в ветеринарии.

Ранее в Средиземном море у побережья Франции на глубине 2567 метров был обнаружен затонувший корабль XVI века. Находка была сделана в районе коммуны Раматюэль (регион Прованс — Альпы — Лазурный берег) во время учений ВМС Франции в марте этого года.

Россия
Карелия
Валаам
йогурты
молоко
продукты
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