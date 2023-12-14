В России создали новый патрон для стрелкового оружия В Туле создали патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тульский патронный завод запатентовал патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия, который можно использовать и в автомате Калашникова, передает ТАСС. Патрон предназначен для поражения живой силы противника, в том числе в легкобронированной технике.

Создан малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости нового условно малого калибра с повышенными внешнебаллистическими характеристиками и характеристиками дальности пробития элементов броневой индивидуальной защиты человека, предназначенный также для поражения живой силы противника, находящейся в легкобронированной и небронированной технике, — говорится в описании изобретения.

В документе также отмечается, что оружейникам удалось сохранить комфортный импульс отдачи и габариты стрелкового оружия. Патрон имеет длину от 55 до 63 мм, гильза бутылочной формы, а пуля с обтекаемой головной частью. Калибр будет иметь фиксированный размер 6,02 мм.

В описании изобретения рассказывается об опытных испытаниях. Так, новый патрон с 300 метров в 100% случаев пробил 8-мм и 10-мм плиты из стали марки А3. Ее применяют для изготовления корпусов легкобронированных машин и средств индивидуальной защиты. С той же дистанции с 10-мм плитой из пулестойкой стали марки 2П патрон достиг успеха в 85% случаев.

Ранее сообщалось, что в России приступили к испытаниям гиперзвукового снайперского патрона. В перспективе он будет способен достигать скорости более 1500 метров в секунду. В настоящее время патрон именуют «условно гиперзвуковым», так как он пока не преодолел скорость звука.