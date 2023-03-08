В России произошло третье землетрясение за сутки Третье за три часа землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Полуостров Камчатка

Третье за три часа землетрясение зафиксировали у берегов Камчатки. Как следует из данных интерактивной карты Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», толчки магнитудой 3.8 и 6.1 произошли недалеко от Северо-Курильска, еще одно землетрясение 4.1 — в 199 км от Петропавловска-Камчатского.

Очаги землетрясений залегали на глубине 59 км и 41 км. Они фиксировались с разницей примерно в полтора часа.

При первом толчке местные жители рассказали, что ощутили двойной толчок. По их словам, первый был менее слабый, а второй оказался намного сильнее — в некоторых домах на потолках закачались люстры.

В начале марта в акватории Тихого океана возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг располагался в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 33 метра. По словам начальника сейсмостанции, информация об ощутимости катаклизма отсутствует.

Научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков ранее отмечал, что Курило-Камчатская зона является наиболее сейсмоактивной на территории России. По его словам, за ней внимательно следят, и на данный момент никаких катастроф там не прогнозируется.