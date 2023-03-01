Сейсмолог оценил вероятность катастрофических землетрясений на Камчатке Российский сейсмолог Кособоков посоветовал критически воспринимать прогнозы о землетрясениях

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Туристы в кратере Мутновского вулкана на Камчатке

Все прогнозы о природных катастрофах следует воспринимать критически, посоветовал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. Он рассказал «Царьграду», что неизвестно, какими знаниями обладает так называемый «сейсмолог-пророк» Фрэнк Хугербитс, заявивший о предстоящих землетрясениях на Камчатке, которые ее разрушат.

Надо ещё посмотреть, какой он сейсмолог и какое место занимает в науке, — пояснил Кособоков.

По словам ученого, Курило-Камчатская зона является действительно наиболее сейсмоактивной на территории России. За ней внимательно следят и на данный момент никаких катастроф там не прогнозируется.

Хугербитс сделал прогноз о том, что 3-4 марта, а также 6-7 марта ожидаются мощные толчки, которые затронут Камчатку, Курильские острова, Японию, а также Индонезию и Северную Америку. При этом он отметил, что в результате Камчатка будет полностью разрушена. В своем прогнозе он уверен, так как до этого ему удалось предсказать землетрясение в Турции.

На границе Киргизии и Китая 28 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр располагался на территории КНР, в 16 км от населенного пункта Нура, очаг залегал на глубине 16 км.