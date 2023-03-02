Возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5

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В акватории Тихого океана возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5, сообщили представители островного филиала Единой геофизической службы РАН. Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, очаг располагался на глубине 33 метров, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано 2 марта в 06:29 (22:29 мск 1 марта). Эпицентр располагался в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра, — сообщила Семенова.

По словам начальника сейсмостанции, информация об ощутимости катаклизма отсутствует.

28 февраля землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Китая и Киргизии. Эпицентр располагался на территории КНР, в 16 км от населенного пункта Нура, очаг залегал на глубине 16 км.

Ранее научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что все прогнозы о природных катастрофах следует воспринимать критически. Он рассказал журналистам, что неизвестно, какими знаниями обладает так называемый сейсмолог-пророк Фрэнк Хугербитс, заявивший о предстоящих разрушительных землетрясениях на Камчатке.

По словам ученого, Курило-Камчатская зона является действительно наиболее сейсмоактивной на территории России.