Двое россиян заразились лихорадкой Западного Нила Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в Ростовской области, сообщается на сайте ведомства. Еще у 14% жителей Волгодонска, Таганрога и Неклиновского района нашли антитела к вирусу.

В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске. <...> По результатам исследования у 13,9% обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила, — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, распространение заболевания связано с жарой, которая способствовала активному нападению комаров-переносчиков на людей вблизи водоемов.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя информацию, что в Ленинградской области заметили комаров Culex Modetus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила, призвал россиян не переживать по этому поводу. По его словам, появления комаров недостаточно для создания природного очага и угрозы распространения лихорадки.

Вирусолог уточнил, что в других областях России уже были подобные случаи. Аграновский пояснил, что болезнь зависит от переносчика, поэтому не пойдет в широкие массы.