В России открыли первый мусульманско-православный храмовый комплекс

https://static.news.ru/photo/e1fb8fa0-4510-11eb-87b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: chechnya.gov.ru

В Грозном открылся единственный в России храмовый комплекс, включающий мечеть и православную церковь. На открытии присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Как сообщается на сайте главы и правительства республики, храмовый комплекс разместили на территории 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. При этом церковь названа именем преподобного князя Даниила Московского. Мечеть носит имя ветерана ВОВ, Героя СССР Мовлида Висаитова. Оба храма рассчитаны на 200 человек.

Это событие, которое демонстрирует единство двух религий и сплочённость народов многонациональной России, — цитирует «АиФ» Рамзана Кадырова.

Золотов в ответном слове поблагодарил Региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова за финансирование стройки.

10 декабря Кадыров был внесён в санкционные списки «акта Магнитского». Кроме того, под ограничения попали ближайший помощник главы Чечни Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев и уполномоченный представитель республики при президенте РФ Зияд Сабсаби.

Как писал NEWS.ru, Кадыров саркастически отреагировал на меры со стороны Запада. Он заявил, что Америка «начала бороться со спортом, жёнами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми». По словам Кадырова, эти санкции — «дебилизм» и ничего абсурднее ещё не случалось в истории человечества.