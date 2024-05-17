В России арестовали активы и счета Unicredit Bank Суд в Петербурге арестовал активы и счета Unicredit Bank по иску «Русхимальянса»

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО «Юникредит банк» и Unicredit Bank AG по иску «Русхимальянса», сообщается в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС. Истец является оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

Отмечается, что общая сумма арестованных активов банка превышает €462 миллиона. Помимо этого, суд запретил компаниям «Юникредит лизинг» и «Юникредит гарант» отчуждать имущество балансовой стоимостью выше 5% стоимости всех активов, согласно бухгалтерской отчетности.

Ранее СМИ сообщали, что предприятия ГК «Традиции успеха», которые выпускали на территории России водку «Хортица», перестали работать. Эти заводы связывают с украинским бизнесменом Евгением Черняком. Отмечается, что производство спиртного перенесли на другие площадки «в незначительных объемах». Предположительно, данное решение связано с уголовным делом в отношении нынешнего владельца группы Александра Беспалова и переходом ее активов под временное управление Росимущества.

Во вторник, 14 мая, Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии имущества учредителей и руководителей некоторых предприятий, которые находятся под контролем Черняка. Бизнесмена обвиняют в финансировании ВСУ, деньги должны пойти в доход государства.