В России перестали работать заводы, выпускающие украинскую «Хортицу» «Ведомости»: в России остановили работу заводы, связанные с владельцем «Хортицы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заводы ГК «Традиции успеха», которые выпускали на территории России водку «Хортиця», перестали работать, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к группе. Эти предприятия связывают с украинским бизнесменом Евгением Черняком.

Отмечается, что производство спиртного перенесли на другие площадки — «в незначительных объемах». Собеседники издания считают, что это решение связано с уголовным преследованием нынешнего владельца группы — Александра Беспалова и переходом активов группы под временное управление Росимущества.

Группе компаний принадлежат два водочных завода в России — «Русский Север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах. Год назад «Традиции успеха» были на четвертом месте по выпуску водки в стране.

14 мая Генпрокуратура России подала иск об изъятии имущества учредителей и руководителей некоторых предприятий, которые находятся под контролем Черняка. Мужчину обвиняют в финансировании ВСУ, деньги должны пойти в доход государства. Этим компаниям принадлежит бренд водки «Хортиця».

По словам собеседника в правоохранительных органах, Черняк также занимается дискредитацией России и ее армии, собрал группу из граждан, которую Генпрокуратура желает признать экстремистской. Иск направят в Ленинский районный суд города Курска.