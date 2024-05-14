У владельца «Хортицы» хотят конфисковать активы из-за помощи ВСУ Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество компаний Черняка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России подала иск об изъятии имущества учредителей и руководителей некоторых предприятий, которые под контролем украинского бизнесмена Евгения Черняка, сообщает РИА Новости. Мужчину обвиняют в финансировании ВСУ, деньги должны пойти в доход государства. Этим компаниям принадлежит бренд водки «Хортиця».

По словам собеседника в правоохранительных органах, Черняк также занимается дискредитацией России и ее армии, собрал группу из граждан, которую Генпрокуратуры желает признать экстремистской. Иск направят в Ленинский районный суд города Курска. Административные ответчики по нему: сам Черняк, Александр Беспалов, Иван Курбаков и Андрей Лазутин.

Бывшие российские активы Global Spirits, производителя водки «Хортиця», уже арестованы. Речь идет о семи юридических лицах, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Евгением Черняком. Взыскателем по делу стала Генпрокуратура России.

3 июля 2023 года МВД России объявило Черняка в розыск в рамках уголовного дела за финансирование терроризма. По нему задержали его доверенных лиц. По данным следствия, Черняк с партнерами перевел ВСУ более 500 млн рублей и купил для военных товаров на 90 млн рублей.