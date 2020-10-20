В Роспотребнадзоре отметили высокий уровень смертности от COVID-19 в Крыму

https://static.news.ru/photo/f932da7c-136d-11eb-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

На протяжении последних трёх недель в Крыму сохраняется высокий уровень смертности от коронавируса. Об этом заявила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По её словам, за этот период зафиксировано 53 летальных исхода, что составляет 48% от общего числа зарегистрированных в регионе смертей от COVID-19 за время пандемии. За последнюю неделю в Крыму от коронавируса скончался 21 человек.

Пеньковская отметила, что большинство смертей связано с наличием у заразившихся COVID-19 сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний.

Руководитель управления Роспотребнадзора добавила, что за последние стуки в регионе выявлено рекордное число заражений — 203 случая. Большинство из них приходится на Симферополь и Бахчисарайский район, сообщает РИА Новости.

В России, согласно последним данным, с начала пандемии заболели более 1,4 млн человек. Жертвами инфекции стали 24,6 тысячи заразившихся, выздоровели — свыше 1 млн. РФ по-прежнему остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости в мире. В первую ройку входят США, Индия и Бразилия.

Ранее NEWS.ru писал, что крымские учёные создали назальную вакцину от коронавируса. Они готовы начать испытания препарата сразу после получения бюджета.