В ближайшие дни волна тепла придет в Магаданскую и Амурскую области, Хабаровский край, Якутию и на Камчатку. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС. По словам синоптика, температура в этих регионах поднимется до 28–35 градусов со знаком плюс.
С 28 июня по 3 июля жаркая погода прогнозируется в Магаданской области. Температура будет на 6–11 градусов выше нормы. Это волна тепла, температура будет достигать 28–35 градусов. Очень жарко будет и в Якутии, где будет до 33–35 градусов в этот же период, — рассказал Вильфанд.
Он также добавил, что в Хабаровском крае ожидается температура воздуха плюс 31–33 градуса, в Амурской области — плюс 31–32, на Камчатке — плюс 27–28.
Волной тепла называют период, при котором температура в регионе в течение нескольких дней значительно превышает климатическую норму.
Ранее Вильфанд сообщил, что грядущие выходные в Московском регионе ожидается потепление до плюс 24–25 градусов, будет переменная облачность, осадки практически исключены.