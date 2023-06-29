В Росгидромете сообщили о «волне тепла», движущейся на российские регионы Вильфанд: пять регионов России ожидает волна тепла в ближайшие дни

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ближайшие дни волна тепла придет в Магаданскую и Амурскую области, Хабаровский край, Якутию и на Камчатку. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС. По словам синоптика, температура в этих регионах поднимется до 28–35 градусов со знаком плюс.

С 28 июня по 3 июля жаркая погода прогнозируется в Магаданской области. Температура будет на 6–11 градусов выше нормы. Это волна тепла, температура будет достигать 28–35 градусов. Очень жарко будет и в Якутии, где будет до 33–35 градусов в этот же период, — рассказал Вильфанд.

Он также добавил, что в Хабаровском крае ожидается температура воздуха плюс 31–33 градуса, в Амурской области — плюс 31–32, на Камчатке — плюс 27–28.

Волной тепла называют период, при котором температура в регионе в течение нескольких дней значительно превышает климатическую норму.

Ранее Вильфанд сообщил, что грядущие выходные в Московском регионе ожидается потепление до плюс 24–25 градусов, будет переменная облачность, осадки практически исключены.