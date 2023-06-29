Москвичей предупредили об изменениях погоды в середине лета Гидрометцентр: июль в Московском регионе начнется с улучшения погоды

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В грядущие выходные в столичном регионе ожидается потепление до плюс 24–25 градусов, будет переменная облачность, осадки практически исключены. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, комфортную погоду следует ждать с 1 июля.

Нормальная и комфортная погода начнется в выходные, как раз с 1 июля. Облачность будет уже переменчивой, солнце ожидаем, лишь местами небольшой кратковременный дождь пройдет, многие его даже не увидят. Днем в Москве будет уже плюс 22–24 градуса, а по области — до плюс 25 градусов, — рассказал Вильфанд.

До этого он предупреждал, что с вечера 28 июня до 30 июня в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков. Кроме того, 29 июня ожидается похолодание до 18 градусов.

Ранее в Москве прошел сверхинтенсивный ливень, в некоторых районах всего за несколько часов выпало до четверти месячной нормы осадков. Наиболее обильные осадки зафиксировали в СВАО, ЮВАО и ВАО, где затопило ряд улиц, шоссе, дворов. Жители мегаполиса делились кадрами с последствиями непогоды в социальных сетях. Затопило рынок, целые улицы, а в Вешняках автомобили плыли по улицам. Вода проникала даже в салоны автобусов.