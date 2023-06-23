Мощный ливень превратил улицы Москвы в реки грязи В Москве за несколько часов выпало до четверти месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве прошел сверхинтенсивный ливень, в некоторых районах всего за несколько часов выпало до четверти месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства столицы. Наиболее обильные осадки зафиксировали в СВАО, ЮВАО и ВАО, где затопило ряд улиц, шоссе, дворов. Жители мегаполиса делились кадрами с последствиями непогоды в социальных сетях.

Основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток», — сообщили в городском хозяйстве Москвы.

Водой залило улицы Плеханова, Вешняковской, Новокосинской, Ибрагимова, Ткацкой, Ташкентской и Ферганской, а также площадь Амилкара Кабрала и шоссе Фрезер.

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Местные жители запечатлели на видео затопленный рынок.

В Вешняках автомобили «плыли» по улицам.

Из-за потопа было не подойти к подъездам домов.

Вода проникала даже в салоны автобусов.

По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице возможны кратковременные дожди. «Мосводосток» контролирует ситуацию, 300 бригад и почти 290 единиц техники продолжают дежурство.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщал, что 23 июня Москву ждет непогожий день с дождями и грозами. Ожидается, что в выходные осадки ослабнут, 24 июня температура составит до +20...+22 градусов, в воскресенье будет на пару градусов теплее.