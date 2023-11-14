В Приморском крае ищут напавшего на сторожа тигра

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В Приморском крае ищут тигра, который напал на сторожа пасеки, сообщает пресс-служба правительства региона. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По словам очевидцев, нападение произошло 13 ноября около 17:00 в 12 километрах от села Хвищанка. Сообщают, что хищник напал на сторожа пасеки около ручья, когда тот набирал воду, — говорится в сообщении.

Во время нападения тигра хозяин пасеки услышал крики, выбежал из помещения с ружьем и начал стрелять в воздух. Хищник сначала двинулся на него, затем после повторных выстрелов в свою сторону скрылся в лесу. Охотоведы выясняют, что стало причиной нападения человека на тигра. Некоторые из них считают, что до произошедшего тигр был ранен.

Ранее жители поселка Раздольное в Приморском крае рассказали в соцсетях о нападении тигра на домашнюю собаку: было опубликовано видео, на котором хищник уносит свою жертву в зубах. На место выехали сотрудники охотнадзора, жителей Раздольного и соседних поселков призвали держать домашних животных в помещениях и сохранять бдительность, а при обнаружении тигриных следов ни в коем случае не пытаться по ним пройти.