Истощенный тигр напал на собаку в Приморском крае

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Исхудавший тигр напал на собаку в приморском селе Раздольное, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Хозяин не смог спасти своего питомца, тигр утащил его в неизвестном направлении. Предполагается, что тигр вышел к людям из-за отсутствия еды в лесу.

Жители соседних с Раздольным сел ранее уже сообщали о вышедшем из леса тигре. В настоящее время истощенное животное разыскивают специалисты Охотнадзора. Они обратились к гражданам с просьбой не выходить из домов без особой необходимости и не выпускать животных на улицу. Сами жители Надеждинского района отмечают, что им страшно гулять в лесу.

Уже страшно за грибами выезжать. Собаку сожрал и меня сожрет. Среднему тигру до двух лет в день нужно до 10 кг сырого мяса, — пишут люди в социальных сетях.

Ранее в Хабаровском крае тигр напал на егеря и разодрал ему ногу. Животное внезапно выпрыгнуло на мужчину из кустов. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему обработали и зашили раны. Отыскать тигра так и не удалось. Жители села Маяк, в котором произошел инцидент, ездят на машинах по селу и сигналят, чтобы отпугнуть животное и не допустить его возвращения.