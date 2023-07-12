В Хабаровском крае хищное животное разодрало мужчине ногу Mash: тигр напал на егеря и разодрал ему ногу в Хабаровском крае

Фото: Eduard Kislinsky/Global Look Press

Тигр напал на работника охотнадзора в селе Маяк Хабаровского края и разодрал ему ногу, сообщил Telegram-канал Amur Mash. По информации канала, животное внезапно выпрыгнуло на мужчину из кустов. В результате егеря доставили в больницу, где ему зашили раны. Зверя не поймали, однако его пытаются отпугнуть с помощью сигналов на машинах.

Как отмечает канал, что до произошедшего местные жители заметили в тайге следы хищного зверя, который утащил двух собак и гуся. Администрация села призвала воздержаться от прогулок в лесу.

Ранее несколько собак покусали семилетнюю девочку в городе Углегорске Сахалинской области. В апреле эта же свора набросилась на восьмилетнего мальчика. По словам очевидцев, всего в стае шесть-семь животных. Мать девочки рассказала, что медики диагностировали у ребенка множественные рваных укусы обеих ног, промежности и ягодиц.

Спасти ребенка помогла местная жительница Светлана, которая была неподалеку от места нападения. Она отогнала агрессивную стаю вместе с молодым человеком, который проходил мимо. После этого женщина на руках донесла девочку до дома. По факту происшествия начата проверка.

До этого зоозащитники из Перми потребовали закрыть местный собачий приют. Они считают, что хозяина учреждения необходимо отстранить от обязанностей. По их словам, мужчина может стерилизовать животных с нарушением санитарных норм.