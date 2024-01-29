В Приморье убили и расчленили амурского тигра SHOT: в Приморском крае обнаружили убитого амурского тигра

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Тушу краснокнижного амурского тигра обнаружили неподалеку от села Ясеневый в Приморском крае, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, животное расчленили, лапы тигра выбросили более чем в километре от места убийства. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, злоумышленников разыскивают.

Источники канала отмечают, что тело хищника было найдено в 20 километрах от населенного пункта. Местные жители утверждают, что они неоднократно замечали краснокнижных хищников неподалеку от своих домов. К моменту прибытия полицейских туша амурского тигра была расчленена. Позднее данную информацию в беседе с ТАСС подтвердил заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Обнаружена туша амурского тигра в районе поселка Ясеневый. С учетом того, что убийство краснокнижного зверя является уголовным преступлением, там сейчас работают следователи, — заявил он.

Амурские тигры были занесены в международную Красную книгу. Они оказались на грани вымирания из-за бесконтрольного отстрела. В настоящее время в России предусмотрено уголовное наказание за убийство амурского тигра. Нарушителям грозит от девяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, специалисты охотнадзора ищут медведя-шатуна, замеченного в селе Таборово Приморского края. По словам сотрудников пресс-службы центра «Амурский тигр», крупный хищник таскает собак.