Медведь-шатун из Приморья повадился таскать сельских собак Охотнадзор Приморья ищет медведя, поедающего собак из села Таборово

Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Специалисты охотнадзора ищут медведя-шатуна, который таскает собак в Красноармейском районе Приморья, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр». Представители организации пояснили, что хищника, скорее всего, кто-то разбудил, поэтому он отправился добывать пропитание.

Двенадцатого января медведь-шатун зашёл в село Таборово Красноармейского района Приморского края и украл собаку. На следующий день, 13 января жертвой косолапого стала еще одна собака, — пояснили сотрудники.

Ранее в Иркутской области усилили патрули из-за молодого медведя, вышедшего из леса в поселке Невон. Медвежонок разгуливал по улицам поселка и «воровал» у собак замерзший корм.

Аналогичная ситуация ранее произошла в городе Кедрово Томской области. Родители побоялись отпускать детей в школу из-за дикого медведя, вышедшего из леса и прогулявшегося по улицам в ночное время суток. Местное отделение полиции установило патрули у школы, чтобы обезопасить учащихся.

После этого одинокий медвежонок вышел к людям в Кузбассе и попытался проникнуть в придорожное кафе. На опубликованных кадрах видно, как животное встает на задние лапы, изучая стены заведения. После этого детеныш, который в это время года должен находиться в спячке, отряхнул морду, спустился по ступеням и побрел назад по снежной тропе.