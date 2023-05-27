В Приморье погибла девочка, упав с крыши на квадроцикле В Приморье при падении с крыши на квадроцикле погибла девочка, ее сестра и отец пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке девочка погибла, а ее отец и сестра получили травмы в результате падения с квадроцикла с крыши гаража высотой пять метров, сообщила прокуратура Приморского края. Инцидент произошел вечером 26 мая в районе дома №153 по проспекту 100-летия Владивостока.

Мужчина 1976 года рождения и его две дочери 2017 года рождения на квадроцикле съехали с неогражденного края верхнего уровня гаражного кооператива. В результате падения с высоты более пяти метров один ребенок погиб, мужчина и его вторая дочь были госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело находится под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным местной Госавтоинспекции, в результате ДТП есть пострадавшие.

Также стало известно, что в аварии в Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной под Самарой погибли пять человек, в том числе двое детей. На дороге столкнулись большегруз и легковая машина, водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.