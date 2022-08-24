В Подмосковье у входа в храм зарезали священника В Домодедове зарезали настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Лопухова

Фото: Соцсети

Сергей Лопухов

В подмосковном Домодедове бывший преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Лопухова, сообщает в Telegram-канале прокуратура Московской области. Тело священника было обнаружено на ступеньках у входа в церковь на улице Преснова. Подозреваемый в убийстве задержан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям убийство и умышленное уничтожение чужого имущества.

По предварительным данным следствия, 24 августа 2022 года около 9 утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

Домодедовская городская прокуратура поставило расследование убийства на особый контроль. На место преступления выехал главный городской прокурор Николай Развозжаев.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в убийстве священника подозревается Василий Рассоха. Настоятель храма обвинял бывшего преподавателя за недостойное поведение в отношении одной из учениц. Та не отвечала Рассохе взаимностью, а он продолжал ее преследовать. Лопухов заступился за несовершеннолетнюю, после чего бывший учитель нанес ему несколько ножевых ранений.

Лопухов пытался вступиться за девочку и образумить парня, но не вышло. Утром Рассоха пришел в церковь Николая Чудотворца и несколько раз ударил Лопухова ножом. После убийства подозреваемый так и остался сидеть рядом с телом священника., — рассказывают авторы публикации.

Ранее 74-летнего британского священника Джона Джеффса обвинили в непристойном поведении за совокупление с пылесосом марки Henry Hoover в баптистской церкви. Свидетель этого поступка подал в суд на священнослужителя и потребовал от него компенсацию за моральный ущерб.