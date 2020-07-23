В Подмосковье продлили режим самоизоляции для пожилых людей до 9 августа

https://static.news.ru/photo/4d00c87a-cd06-11ea-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о внесении изменений в меры по борьбе с коронавирусом. В нём, в частности, говорится о возобновлении в полном объёме работы госорганов в своих зданиях с 24 июля. А с 31 июля на территории региона разрешается проведение культурных и развлекательных мероприятий в помещениях, рассчитанных не более чем на 3 тыс. мест, с загрузкой не более 50%.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, продлён до 9 августа, — говорится в постановлении.

Сохраняется также требование о соблюдении социальной дистанции и ношении масок в общественных местах. С 1 августа можно ходить в букмекерские конторы и курить кальяны в ресторанах. Под запретом остаются дискотеки и ночные клубы.

Как писал NEWS.ru, компания «Первый ОФД» подсчитала потери экономики после введения режима самоизоляции. По её оценкам, они составили 270 млрд рублей в неделю. Помимо этого, режим привёл к обвалу числа покупок среди населения. По данным организации, общее число чеков с конца марта по начало мая сократилось на 31%. Средняя выручка бизнеса упала на 36%. Однако эксперты отмечают, что летом показатели начали улучшаться. Так, с 11 мая по 9 июня общее число пробиваемых чеков было лишь на 17% меньше, чем до начала пандемии. Потери экономики в этот период сократились до 133 млрд рублей в неделю. Также выросла и выручка. Её показатели превысили значения февраля-марта на 3%.