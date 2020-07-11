В Подмосковье появились огромные граффити с Чеховым

В подмосковном Чехове появились огромные граффити с русским писателем Антоном Чеховым. Рисунок был сделан на жилом доме.
Как
Отмечается, что поверх рисунков художники сперва нанесли эскиз фигуры Чехова, а затем раскрасили его. На последнем снимке писатель предстал сидящим в плетёном кресле на фоне дома и сада. На граффити приводится цитата Чехова: «Не уставайте делать добро».
Это прекрасно, я считаю, — пишет женщина.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на улице Пестеля в Санкт-Петербурге 24 мая появились граффити с поэтом Иосифом Бродским. На следующий день рисунок был закрашен.
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