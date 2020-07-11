В Подмосковье появились огромные граффити с Чеховым

https://static.news.ru/photo/0f965a86-c36a-11ea-a5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: GnomApelsinka/Pikabu

В подмосковном Чехове появились огромные граффити с русским писателем Антоном Чеховым. Рисунок был сделан на жилом доме.

Как сообщает портал «Мослента», фотографии процесса создания граффити запечатлела жительница подмосковного города. На первом снимке запечатлено изначальное состояние стены пятиэтажки — она была наполовину зарисована беспорядочными символами в виде геометрических фигур.

Отмечается, что поверх рисунков художники сперва нанесли эскиз фигуры Чехова, а затем раскрасили его. На последнем снимке писатель предстал сидящим в плетёном кресле на фоне дома и сада. На граффити приводится цитата Чехова: «Не уставайте делать добро».

Это прекрасно, я считаю, — пишет женщина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на улице Пестеля в Санкт-Петербурге 24 мая появились граффити с поэтом Иосифом Бродским. На следующий день рисунок был закрашен.